Opnieuw regenboogvlaggen weggehaald: dit keer op de Zeedijk

De vlaggen zijn vermoedelijk zaterdagavond of -nacht vernield. Een bewoner van de Zeedijk laat weten dat hij ze zaterdag nog zag hangen en dat de vlaggen zondag ineens waren verdwenen.

Lotte Terwel, bestuurder van stadsdeel Centrum, heeft er geen goed woord voor over. "Dit maakt me zo kwaad", schrijft ze op Instagram. "We zorgen dat de vlaggen zo snel mogelijk weer wapperen."

Exacte cijfers ontbreken

Een woordvoerder van de politie laat weten dat gedurende het hele jaar er van tijd tot tijd regenboogvlaggen worden vernield in de stad. Exacte cijfers zijn er niet, simpelweg omdat dit soort vernielingen niet altijd wordt gemeld. "We roepen iedereen op om altijd bij de politie een melding te doen."

COC Amsterdam, dat zich in de stad sterk maakt voor de emancipatie van de lhbtiq+-gemeenschap, was vanochtend onbereikbaar voor commentaar. Vorige week werd bij de Sloterplas nog binnen 48 uur na het hijsen een regenboogvlag gestolen.