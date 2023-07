Kale en Kokkie hebben kopzorgen over de toekomst van Ajax: "Worden het lachertje van de competitie"

"Het kan dooien, het kan vriezen. Je kan winnen of verliezen. Maar een betere club dan deze, is er niet": het is een deel van het couplet van het beroemde Ajax-nummer van Kees Prins. Maar de laatste tijd is het maar de vraag of dit nog wel klopt. Berghuis vroeg zich hardop af of Ajax de verwachtingen kan waarmaken dit seizoen en daar sluiten Kale en Kokkie zich bij aan.

"Hij is niet de enige speler die dat denkt he", zegt Kokkie over het interview van Berghuis. Kokkie denkt dat er misschien meer Ajacieden het voorbeeld van Dusan Tadic zullen volgen en binnenkort zomaar eens kunnen vertrekken bij de Amsterdammers. "Dus wie is de volgende die gaat en wanneer gaat het stoppen", vraagt Kokkie zich af. "Deze gasten (Berghuis, red.) zeggen precies wat de supporters denken", aldus een geïrriteerde Kokkie.

Oefenwedstrijden

"Kijk, je hoeft niet elke wedstrijd te winnen, maar het is wel klote voor het zelfvertrouwen als je ze allemaal verliest", vertelt Kale over de afgelopen wedstrijden van Ajax. Kokkie schaamde zich kapot toen hij naar de oefenpot van Ajax tegen FC Augsburg keek. "Die gasten moeten toch trots zijn om dat Ajaxshirt te dragen", zegt hij.

Maurits Hendriks

"Ik vrees met grote vreze dat we over een aantal maanden een persconferentie krijgen van Pier Eringa waarin wordt aangekondigd dat Maurits Hendriks de nieuwe algemeen directeur van Ajax gaat worden", vertelt Kale. En dat is een doodsteek voor Ajax, volgens Kale. "Omdat die man totaal geen affiniteit heeft met voetbal en laat staan met Ajax". Gelukkig hebben de mannen zelf kandidaten die wel geschikt zouden zijn. "Lodewijk Asscher", aldus Kokkie. "Keje Molenaar", zegt Kale.

Ajax speelt op zondag 6 augustus de laatste wedstrijd in de voorbereiding tegen Borussia Dortmund. Kokkie heeft een tip voor de Amsterdammers als er in de tussentijd geen versterkingen komen. "Lekker niet komen opdagen, anders verlies je met 6-0".