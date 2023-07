Amsterdamse nepbankmedewerker (19) zou 130.000 euro hebben buitgemaakt

Een oudere vrouw uit Loosdrecht deed aangifte. Op 21 februari werd zij gebeld door iemand die zei voor een bank te werken en die zei dat haar rekening gehackt was. Ze moest daarom haar bankpas aan een 'collega' van diegene geven.

Die zogenaamde collega is volgens de politie de 19-jarige Amsterdammer. Hij zou daarna hebben gepind met de bankpas van de vrouw in een supermarkt en op camerabeelden te zien zijn geweest. De politie deed verder onderzoek en koppelt hem aan zeker dertig andere aangiftes. In totaal zijn de slachtoffers voor meer dan 130.000 euro opgelicht. Bij de doorzoeking van zijn woning vond de politie enkele honderden euro's.

"Belt een bankmedewerker u en vertrouwt u het niet? Hang dan op en bel het nummer van de bank dat u kent", adviseert de politie. "Laat nooit iemand uw pinpas ophalen of een programma op uw computer installeren. Bent u toch slachtoffer geworden? U bent helaas niet de enige. Schaam u niet en doe altijd aangifte."