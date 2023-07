Gemeente huurde te weinig personeel in om vuil op te ruimen, VVD wil uitleg

De VVD heeft wethouder Zita Pels (Afval en reiniging) om schriftelijke uitleg gevraagd over haar uitspraak dat er twee maanden lang minder schoonmaakpersoneel dan normaal werd ingehuurd. De partij wil onder meer weten hoe dat kon gebeuren.

Vorige week gaf Pels in een brief aan de gemeenteraad aan dat het aantal meldingen over zwerfafval en afvalbakken de afgelopen tijd is toegenomen. Ze noemde onder meer de stijging van het aantal bezoekers en het mooie weer als oorzaak en schreef daarnaast: 'bovendien zijn in april en mei onvoldoende uitzendkrachten ingezet waardoor er minder gereinigd is'. Dit werd volgens Pels in juni 'hersteld'.

Quote "Hoe komt het college nu wel aan uitzendkrachten waar dat in april en mei niet goed is gegaan?" Kune Burgers, VVD

"Over hoeveel uitzendkrachten gaat dit en hoe komt het college nu wel aan uitzendkrachten waar dat in april en mei niet goed is gegaan?", vraagt VVD-raadslid Kune Burgers aan de GroenLinks-wethouder. "Wat is de reden dat in april en mei onvoldoende uitzendkrachten zijn ingezet?" Burgers wil ook weten hoeveel extra uitzendkrachten de gemeente nog kan oproepen en wat dat zou gaan kosten. Hij wil weten wat daarvoor de financiële dekking is en hoeveel er hierdoor extra kan worden gereinigd.

Het raadslid schrijft verder dat de VVD 'enigszins verbaasd' is dat de Pels vorige week aankondigde dat er in de zomer wel extra reinigers ingezet worden, terwijl eerdere voorstellen van zijn partij om dat te doen ontraden werden. "Hoe komt het college aan deze extra reinigers? En waarom was dat tot nu toe nooit mogelijk?" De VVD'er vraagt Pels verder om de extra inzet ook na de zomer door te laten gaan.