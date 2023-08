Steekincident op Robert Scottstraat, verdachte onder het bloed aangehouden

Een steekpartij vanmorgen rond 8.45 uur op de Robert Scottstraat in West. Volgens getuigen zouden er meerdere slachtoffers zijn gevallen. Zeker is dat er iemand is aangehouden. De man heeft bloedvlekken op zijn shirt. Eerder stond die verdachte met een mes in zijn hand op het balkon van een woning.

Een getuige laat aan AT5 weten: "De dader stond toen net op het balkon met zijn mes en was helemaal onder het bloed. De agenten kwamen net aanrennen en zetten de straat af. "

De traumahelikopter en veel politie is ter plaatse voor eerste hulp. Er is in ieder geval een gewond slachtoffer in een ambulance overgebracht naar een ziekenhuis. De politie kon niet bevestigen of en hoeveel slachtoffers er zijn. "Alleen dat er een steekincident is", aldus een woordvoerder zojuist.