Steekincident Robert Scottstraat: een dode en zwaargewonde, verdachte aangehouden

Bij een steekpartij vanmorgen in een woning aan de Robert Scottstraat in West zijn twee mannen neergestoken, één persoon is overleden, de andere zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. Ook is er een verdachte aangehouden, hij had bloedvlekken op zijn shirt. Eerder stond die verdachte met een mes in zijn hand op het balkon van de woning.

Over de identiteit van het overleden slachtoffer is nog niets bekend. Het andere slachtoffer, een 29-jarige man, kon ondanks zijn verwoningen naar buiten rennen. Daar is hij door omstanders opgevangen en met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Kort daarna hield de politie een 36-jarige Amsterdammer als verdachte aan. De buurt is afgezet met linten. Wat de aanleiding van de steekpartij was, moet nog worden onderzocht. Ook wordt er gekeken naar de vraag of de betrokken personen mogelijk een voorgeschiedenis met elkaar hadden.

Een getuige laat aan AT5 weten: "De dader stond toen net op het balkon met zijn mes en was helemaal onder het bloed. De agenten kwamen net aanrennen en zetten de straat af." De traumahelikopter was ter plaatse voor eerste hulp. Een groot gebied rondom het plaats delict is afgezet. Een calamiteitencontainer is ook ter plaatse.