Politieblog over vrouw (22) die overleden is aan complicaties van Brazilian Butt Lift

Een 22-jarige vrouw is in Zuidoost overleden na complicaties die ze heeft opgelopen na een operatie om haar billen te liften, een Brazilian Butt Lift (BBL). De schrijft de politie Zuidoost-Bijlmermeer op Instagram. Dit gebeurde half november vorig jaar.

In de blog schrijven de agenten over wat ze de bewuste avond aantreffen. "Terwijl we aankomen op het adres zien we een vrouw op de galerij liggen. Versuft, slecht aanspreekbaar en een wazige blik uit haar ogen. Ik zak door mijn knieën en ga bij haar zitten. Ik probeer contact te maken met haar, stel me voor en pak haar handen vast. Ik zie dat ze dwars door mij heen kijkt. Die blik, die ogen. Er wordt me verteld dat ze is geopereerd. Een zogeheten BBL heeft laten uitvoeren. Een Brazilian Butt Lift. Ik ben niet zodanig medisch onderlegd, maar ik kan wel met zekerheid vertellen dat dit niet oké is."

Het slachtoffer gaat snel achteruit. "Ze kermt van de pijn, ze wil liggen of zitten, ze geeft over, maar ondanks dat blijf ik naast haar zitten. Ze gaat zo snel achteruit dat ze moet worden gereanimeerd. "Samen met mijn collega's sluiten we de AED aan en beginnen met reanimeren. Alles op alles zetten we om haar leven te redden. Ze glipt letterlijk onder ons handen door", schrijft de agent.