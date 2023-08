'Ajax dicht bij dubbelslag op transfermarkt: City-aanvaller en Eintracht-doelman op komst'

Ajax zou op het punt staan een dubbelslag te slaan op de transfermarkt. Zowel transferjournalist Fabrizio Romano als het AD , De Telegraaf , en Voetbal International schrijven over de naderende komst van de 19-jarige aanvaller Carlos Borges, die over moet komen van Manchester City. De Telegraaf en VI melden daarnaast dat Ajax dicht bij een transfer van Diant Ramaj is, een 21-jarige keeper die nu bij het Duitse Eintracht Frankfurt onder contract staat.

De Portugees Borges loopt al 9 jaar rond in de jeugdopleiding van City. Tot een debuut in de basis kwam het nooit, maar in de reservecompetitie van de Premier League scoorde de vleugelaanvaller vorig seizoen 21 keer in 24 wedstrijden.

Hoe ver Ajax in de onderhandelingen met City is, lijkt nog niet helemaal duidelijk. Volgens De Telegraaf zou de deal al rond zijn, maar volgens Voetbal International is dat nog niet het geval.