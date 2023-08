F-side krijgt excuses van persona non grata Wesley Sneijder: "Kou uit de lucht, welkom thuis"

Supporters van de F-side hebben in het supportershome in de Johan Cruijff Arena een gesprek gehad met Wesley Sneijder. Uit een bericht op Instagram blijkt dat ze nu geen enkel bezwaar meer hebben tegen zijn mogelijke komst naar Ajax.

Sneijder schrijft zelf dat het gesprek verder vooral over Ajax ging. "Ajax is voor mij veel meer dan een voetbalclub. Ajax is familie. Ik ben een ras Utrechter. Voor mij geldt ook: voor eens een Ajacied. Voor altijd een Ajacied."

"Ook wij hebben onze frustratie geuit", schrijft de F-side. "We waarderen het enorm dat Wesley de moeite heeft genomen om contact met ons op te nemen en ons in het supportershome te woord te staan."

De F-side omschrijft Sneijder na het gesprek als 'een icoon van onze club, we hebben voor hem in de hekken gehangen'. "Voor ons is de kou uit de lucht. Alles wat er is gebeurd sluiten we hiermee af. Welkom thuis Wesley."

Oorlog

Een paar weken geleden haalde de F-side, toen er geruchten gingen dat Sneijder terug zou komen, nog keihard uit naar hem. De supporters noemden hem een 'valse hond' en schreven dat het oorlog zou worden als hij naar Amsterdam zou komen.

De harde kern was woest op hem nadat hij een aantal jaar geleden langs de Johan Cruijff Arena reed terwijl hij het nummer Utereg me stadje luidkeels meezong. Dat deed hij in reactie op Ajax-fans die het niet waardeerden dat hij zijn afscheidswedstrijd niet in de Johan Cruijff Arena wilde spelen, maar in zijn geboortestad Utrecht, en dat hij een skybox nam in het stadion van FC Utrecht.