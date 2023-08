Vierde zomeraanwinst voor Ajax: Carlos 'Forbs' Borges tekent contract voor 5 jaar

Carlos Borges is officieel Ajacied. De 19-jarige Portugees heeft in de Arena zijn handtekening onder een vijfjarig contract gezet. Ook het transferbedrag is bekendgemaakt door de club: het gaat om 14 miljoen euro. Dat bedrag kan via bonussen oplopen tot 19 miljoen euro.

Borges komt over van Manchester City, waar hij sinds 2014 in de jeugd speelde. Het afgelopen seizoen kwam de buitenspeler vooral uit voor het reserveteam van de club. Daar werd Borges topscorer van de competitie: in 24 wedstrijden scoorde hij 21 keer. Van een debuut in het eerste van City zou het nooit komen. Speler van het jaar Een aandeel in het kampioenschap had hij dus niet, al werd Borges met het tweede van City wel eerste in de reservecompetitie. Zijn rendement bleef trouwens niet onopgemerkt: want Borges werd in het voorjaar uitgeroepen tot beste speler van de competitie. Borges, die met zijn bijnaam Forbes op de rug zal spelen, speelde vorig seizoen bijna al zijn wedstrijden als linksbuiten. Op die positie krijgt de linkspoot bij Ajax te maken met flinke concurrentie, want ook Steven Bergwijn, Mika Godts en Mohamed Daramy spelen daar het liefst. Borges heeft trouwens ook ervaring als rechtsbuiten: voor Portugal onder 19 speelde een handjevol wedstrijden op die plek.

Ajax / Jasper Ruhe

Zelf heeft Borges in ieder geval de voorkeur om op links te spelen, zegt hij gedecideerd op het clubkanaal van Ajax. "Daar ben ik op mijn sterkst. Daar speel ik het liefst. Op het gebied van één-tegen-één-duels en het geven van voorzetten voel ik me daar het meest op mijn gemak." Borges is de vierde zomerversterking voor Ajax, dat eerder al middenvelders Branco van den Boomen en Benjamin Tahirovic contracteerde. Eerder vandaag werd bekend dat ook keeper Diant Ramaj de stap naar Amsterdam maakt. Na de komst van Van den Boomen en Tahirovic bleef het lang rustig rond de club, terwijl een aantal spelers binnen zich zorgen begon te maken over de kwaliteit van de selectie. Met Borges en Ramaj is het aantal aanwinsten vandaag in ieder geval in één klap verdubbeld. Bovendien wordt de Ajax nog altijd nadrukkelijk in verband gebracht met twee andere spelers: verdediger Josip Sutalo (Dynamo Zagreb) en middenvelder Eduard Spertsyan (FK Krasnodar).