Afsluiting A10 van 5 tot 14 augustus: ''Uur extra reistijd''

De Brittenpassage, een tweede doorgang voor reizigers bij Station Zuid, moet extra drukte in de toekomst voorkomen. Vanwege de aanleg van deze nieuwe tunnel gaan van 5 tot 14 augustus de A4 en A10 richting Utrecht dicht. Dit betekent een uur extra reistijd. Ook zullen de treinen minder rijden rondom Station Zuid. Bovenop de nieuwe passage vertelt projectleider Geo van Tintelen in Het Verkeer waarom de A10 wordt afgesloten.

De Brittenpassage is onderdeel van het grotere project Zuidasdok. Binnen dit project wordt Station Zuid vernieuwd en komen er meerdere nieuwe doorgangen om het verkeer beter te laten passeren. In de nieuwe situatie komt onder andere een tweede passage waar reizigers gebruik van kunnen maken.

De A10 wordt komende week afgesloten om onder deze snelweg een tunnel te graven. ''Er is de afgelopen tijd gewerkt aan twee dakdelen die volgende week ingeschoven worden'', vertelt projectleider Geo van Tintelen. Hij vertelt verder: ''Voor het inschuiven van de dekken moet de grond onder de A10 weg.'' Dat is dan ook de reden waarom de snelweg wordt afgesloten. ''Het wordt een grote operatie, de afsluiting begint al bij knooppunt Badhoevedorp en Nieuwe Meer", voegt verkeersmanager Niels van de Brink toe.

Een bouwvakker is druk in de weer met een kruIwagen: ''Ik leg grint zodat de machines goed grip kunnen houden bij het wachterdicht maken van het brugdek.''

Ga voorbereid de weg op, is het advies. De extra reistijd kan namelijk tot 60 minuten oplopen. Van 5 augustus 22.00 uur tot 14 augustus 05.00 gaan de A4 en A10 Zuid dicht vanaf knooppunt Badhoevedorp tot aan de oprit S109 RAI. Van den Brink vertelt hoe het verkeer kan omrijden: ''Via de A5 en A9 leiden we het verkeer om maar ook daar zal het extra druk worden in de spitsen. De treinen reiden ook met aangepaste dienstregeling.''

Het verkeer kan omrijden via de A5 en A9, maar vanwege deze grote verkeershinder wordt aangeraden om alleen de weg op te gaan als dit noodzakelijk is. Iemand op de Zuidas vertelt hoe hij met de afsluiting zal omgaan: ''Eerder slapen, eerder opstaan." Een andere passant vindt dit ook: ''We moeten ons aanpassen, het is niet anders.'' Voor vakantiegangers is er hopelijk minder hinder: de A10-Zuid richting Schiphol is open voor verkeer.

Openbaar vervoer

Omdat twee treinsporen buiten dienst zullen zijn moeten reizigers ook meer reistijd incalculeren. De metro rijdt wel gewoon.

Kijk op Ask&GO voor persoonlijk reisadvies. Na 14 augustus is het ongemak niet helemaal weg: ''De maximumsnelheid zal dan naar 90 km/uur gaan'', aldus van den Brink.