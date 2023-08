Zijn houten huizen de toekomst van de stad?: "Bouwen gaat sneller en goedkoper"

Er is veel ophef geweest over stikstof dit jaar, ook bouwers kregen hiermee te maken. Bijna 40% van de CO₂-uitstoot wereldwijd wordt namelijk veroorzaakt door de bouw. Dit blijkt uit een rapport van de VN. Bouwen met natuurlijke materialen, zoals hout, wordt al jaren genoemd als een oplossing. Wat zijn de voordelen? En waar blijven de houten huizen? Bouw Woon Leef zocht het uit.

Quote "Als de betonindustrie een land zou zijn, dan zou het de derde vervuiler ter wereld zijn." Jurrian Knijtijzer - architect

Houtbouw is niet alleen niet-belastend voor het klimaat, stelt architect Knijtijzer. Het is zelfs goed voor het klimaat. "Als je hout gebruikt om te bouwen dan blijft de CO2 in het materiaal besloten liggen en gaat niet rotten of branden." Ook Bob van der Zande, woordvoerder houtbouw van de metropoolregio Amsterdam (MRA) is fan van houtbouw. "Eén kuub hout die compenseert het rijden van 6000 kilometer van één auto." Wat is dan de reden dat er relatief weinig wordt gebouwd met hout?

Jurrian Knijtijzer - architect

Meer beton dan hout voor handen Een reden waarom er nog zo weinig met hout wordt gebouwd zouden de hogere kosten kunnen zijn. "In de basis is hout wat duurder dan beton, maar dat heeft alles met schaal te maken." zegt Knijtijzer. Er is simpelweg meer beton dan hout beschikbaar. Volgens van der Zande is het een kwestie van tijd dat het bouwen met hout juist goedkoper wordt dan bouwen met beton. "Je kan sneller bouwen, je kan lichter bouwen. Uiteindelijk kan je dan ook goedkoper bouwen, omdat het lichter is en sneller gaat."

Modulair bouwen

Brandveiligheid En ook het argument dat hout minder brandveilig zou zijn is volgens Knijtijzer niet geldig. "Hout is juist een heel goede brandisolator. "Eén zo’n plaat hout is al 90 minuten brandwerend."

Vanuit de overheid wordt de eis gesteld dat een woning een brandoverslag heeft van 60 minuten. Met andere woorden, als een appartement in de brand staat, moeten de muren ervoor zorgen dat het minimaal een uur duurt voordat de brand het naastgelegen appartement bereikt. "En omdat wij modulair bouwen hebben we twee platen naast elkaar, dus zit je op drie uur brandwerendheid", aldus Knijtijzer.

Bob van der Zande - Metropool Regio Amsterdam

Gehorig Een ander veelgehoord vooroordeel is dat wonen in een houten gebouw gehorig zou zijn. Maar volgens Knijtijzer zorgt modulair bouwen er juist voor dat de appartementen een goede geluidsisolatie hebben. "We kunnen die losse componenten ook heel goed akoestisch ontkoppelen."

Houtbouw hoeft dus niet duurder te zijn, is niet brandgevaarlijker en ook niet gehoriger. Waarom wordt er dan nog relatief weinig met hout gebouwd?

Vastgeroest Volgens van der Zande is de belangrijkste reden waarom er nog steeds zo weinig met hout wordt gebouwd de gewenning. "Daar heeft de bouwwereld in geïnvesteerd, ze weten hoe ze het moeten doen." Van der Zande is er echter wel van overtuigd dat die omslag gemaakt kan worden. Binnen de MRA is nu afgesproken dat de komende vier jaar 20 procent van de nieuwbouw houtbouw is. "Men begint in te zien dat het nodig is, maar om de grote jongens mee te krijgen zullen we echt hele harde afspraken moeten maken, want dan gebeurt het pas."