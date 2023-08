People of the Pride: Dia bestiert al bijna 25 jaar queer café Saarein in de Jordaan

In de twee weken van Pride maakt AT5 de serie 'People of the Pride', waarin we mensen volgen die zich op zijn, haar of hun manier laten horen voor de queer community. Vandaag zitten we aan de bar met een bekend gezicht uit het Jordanese kroegleven: Dia Roozemond.

Al bijna vijfentwintig jaar staat Dia Roozemond achter de bar bij queer Café Saarein in de Jordaan. Toen zij de kroeg in 1999 overnam, mochten alleen vrouwen naar binnen. "De fut was er een beetje uit", vertelt Dia. "Ik wilde het opengooien, zodat dat het voor iedereen welkom was. Nu is het een queer café, waar alle soorten mensen op afkomen."

Dia is lesbisch en daar heeft zijzelf of haar omgeving eigenlijk nooit een punt van gemaakt. "Ik wist altijd al dat ik anders was dan de meisjes uit mijn klas of in de straat. Op mijn tiende heb ik mijn haar afgeknipt en heb ik gezegd dat ik nooit meer een rok of jurk zou dragen. Toen ik later aan mijn moeder vertelde dat ik op vrouwen viel, was haar enige reactie dan ook dat het voor haar niet echt een verrassing was."

Al is het café nu wat opener dan vroeger, in de stad heeft Dia het idee dat het voor de nieuwe generatie queers er niet makkelijker op is geworden. "Ik heb het idee dat er nu veel meer in hokjes gedacht wordt dan in mijn tijd en je nu een stukje steviger in je schoenen moet staan", vertelt ze. "Vroeger was je gewoon gay en dat was dan gewoon zo, klaar. Natuurlijk kreeg je wel eens een rotopmerking, maar daar hadden we ook wel weer ons antwoord op. Er zijn nu best wat plekken in de stad waar ik niet hand in hand zou lopen."