Rookwolk uren na uitbreken grote brand Westelijk Havengebied bijna verdwenen

Bij een bedrijf aan de Ankerweg in het Westelijk Havengebied is vanmorgen vroeg een grote brand uitgebroken. De brandweer is al uren bezig met bluswerkzaamheden. Er was een grote rookwolk te zien, maar rond 9.30 uur was die rookwolk verdwenen.

De eerste melding kwam even na 5.00 uur binnen. Tien minuten later werd er opgeschaald naar de melding 'grote brand' en nog tien minuten later naar 'zeer grote brand'. Er zijn brandweermensen vanuit verschillende kazernes in en rond de stad opgeroepen. Ook zijn er twee ambulances ter plaatse.

Veel rook bij grote brand Westelijk Havengebied Inter Visual Studio

De brand woedt bij een leverancier van potgrondmengsels en grondstoffen. "Het gaat om een hele grote loods met heel veel spullen, zo'n brand krijg je heel moeilijk uit", vertelde een brandweerwoordvoerder rond 7.30 uur. De bewuste loods, die enkele tientallen meters lang en breed is, zal door de brand verloren gaan. "We zijn zeker nog uren bezig, het is nog niet bekend hoeveel uur."

De brandweer probeert te voorkomen dat andere loodsen ook in brand vliegen. "Tot op heden lukt dat. Dat geeft mij het vertrouwen dat dat zo blijft en het gaat lukken, maar je weet natuurlijk nooit hoe een brand zich gaat ontwikkelen", zegt de brandweerwoordvoerder. Volgens hem wordt er met 'enorme stralen water' op de loods gespoten. "En dan nog duurt het lang." Er zijn ook blusboten ingezet. Metingen De rookwolk trok richting het noorden en dus richting Zaandam. Volgens de brandweerwoordvoerder werden er metingen in de omgeving verricht om te kijken of er 'vervolgacties' vanuit de brandweer nodig waren. Dat bleek niet nodig, maar hij raadde mensen die last hadden van de rook wel aan om ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen. Werknemers van een paar andere bedrijven aan de Ankerweg konden ook nog enige tijd niet aan het werk vanwege de rookontwikkeling. Wind draait mogelijk Rond 8.00 uur werd Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure (GRIP) 1 afgekondigd. Dat betekent dat er door leidinggevenden van verschillende hulpdiensten samengewerkt wordt. "Mogelijk gaat de windrichting wijzigen, waardoor het effectgebied wijzigt", twitterde de brandweer. "Wij bereiden verschillende scenario’s voor en gaan uit van een langdurige inzet." De situatie werd later gunstiger. Rond 9.30 uur twitterde de brandweer: "De rookontwikkeling bij de brand is sterk afgenomen. De overlast voor de omgeving is beperkt." De brandweer zal nog wel een deel van de dag bezig blijven met het blussen van de brand.

