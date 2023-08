Ajax bevestigt komst van Duitse keeper Ramaj

Dinsdag was in verschillende media al te lezen dat Ajax de Duitser over wilde nemen. Hij lijkt de tweede keeper te worden achter Geronimo Rulli, van wie Steijn eerder aangaf dat hij het komende seizoen eerste keus is. Remko Pasveer ligt er de komende maanden nog geblesseerd uit. Hij brak in de voorbereiding twee middenhandsbeentjes.

Zowel De Telegraaf, het AD als Voetbal International meldden eerder ook dat Ajax met Manchester City akkoord is over het overnemen van Carlos Borges. De 19-jarige aanvaller zou deze week nog gepresenteerd moeten worden.