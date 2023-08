Van spontaan voetbalfeest tot festival: op zoek naar de roots van Kwaku

Veel meer dan familie, vrienden en een paar voetbalvelden heb je niet nodig, wisten de organisatoren van Kwaku in 1975. Bijna vijftig jaar later is dit voetbaltoernooi uitgegroeid tot een festival met jaarlijks duizenden bezoekers. We blikken terug met de organisatoren: "Vroeger leefde je voor het voetbal"

Wie halverwege de jaren zeventig langs de sportvelden van SV Bijlmer, en later het Nelson Mandelapark wandelde, stuitte je op een waar voetbalfeest. "Er werden auto's langs de velden geparkeerd en mensen verkochten eten vanuit de kofferbak", herinnert Dennis Esajas zich. "De flats in de Bijlmer vormden elftallen en die voetbalden tegen elkaar. Zo werd het steeds groter en groter, het werd echt een happening." Zelf speelde hij in een familieteam met zijn neven en ooms: de Esajas Boys.

Het voetbal-dna is na al die jaren nog steeds aanwezig bij Kwaku. "We hebben er voor gezorgd dat voetbal er nog steeds is, maar in kleinere vorm als straatvoetbal. Nu organiseren we dagcompetities", vertelt organisator Vincent Soekra. Toch begint het, bladerend door de fotoboeken van vroeger, wel te kriebelen. "Het zou mooi zijn als het ons lukt om het sportpark erbij te betrekken en weer elf tegen elf te voetballen op drie velden. Als dat ons lukt, zal Kwaku nog heel, heel lang in het Nelson Mandelapark zijn."