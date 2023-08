Ook in de regen kan je prima dansen: deelnemers botenparade hebben zin in morgen

"Nee, we hebben geen partytent geregeld." Maar, zegt PrEP-activist Jorian van Schagen, een hoop andere zaken zijn piekfijn geregeld aan boord van de PrEPnu-paradeboot. "Hier komt een podium, en voorop komt een enorme PrEP-opblaaspil. En er is een wc." En die paar druppeltjes? Och: zijn credo is 'niet zeuren, doordansen'.

Veel belangrijker wat Van Schagen betreft, is dat zoveel mogelijk mensen meer te weten komen over PrEP. "Eén pil per dag, of rondom de seks, helpt bij het voorkomen van een hiv-infectie", legt hij uit. In veel buurlanden is toegang al wijdverbreid, maar Nederland blijft volgens hem achter. "Mede daardoor krijgen elk jaar nog 400 mensen te horen dat ze gediagnosticeerd zijn met hiv."

Onoverdekt ruimteschip

Even verderop zijn vrijwilligers van Bi+ Nederland druk in de weer met rollen zilverkleurig karton. "Ons thema is 'ruimte voor iedereen' dus we maken een ruimteschip", legt directeur Barbara Oud uit.

Ook hier geen extra aanpassingen om de 75 opvarenden te helpen schuilen voor de regen. "We zullen inderdaad onder de poncho's moeten duiken als dat nodig is." Paraplu's of een overkapping zijn niet aanwezig.

Ereplek voor 'London patient'

Eregast op de boot van PrEPnu is Adam Castillejo, de tweede persoon die - voor zover bekend - is genezen van hiv. Dat is maar een handvol keren voorgekomen: hiv staat te boek als een chronische aandoening waarvan genezing niet mogelijk is.