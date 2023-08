Kale & Kokkie nemen de Ajax-transfers door: "De nieuwe directeur is een gouden greep"

Begin deze week kon je een speld horen vallen in de Johan Cruijff Arena. Tot dinsdagavond, toen de eerste transfer zich aandiende. Het is plots een snelkookpan bij Ajax: een nieuwe directeur, een Duitse keeper, een razendsnelle Portugees, twee Kroaten, een Armeniër en mogelijk een Japanner. Wat houden we hier onder de streep aan over? Kale & Kokkie moeten het nog zien. "Er gaan vast nog een paar ervaren Ajacieden weg, die vrezen voor hun basisplaats."