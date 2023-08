Te veel prestatiedruk bij geneeskundestudenten: VU al bijna een jaar zonder cum laude

Meerdere geneeskundestudies in Nederland overwegen het schrappen van 'cum laude'; die titel krijg je wanneer je met een 8 of hoger afstudeert. De universiteiten volgen daarmee de primeur van de VU, een jaar geleden. "We merken dat studenten al minder druk ervaren", vertelt vice-decaan Christa Boer.

AT5

Een studie zonder cijfers. Dat is sinds een klein jaar geleden de situatie bij de masterstudie geneeskunde aan de Vrije Universiteit (VU). De driejarige master bestaat volledig uit stages, ook wel co-schappen, waar de becijfering vaak te subjectief was, aldus vice-decaan Christa Boer. "Om die reden zijn we van de cijfers afgestapt. Daarmee is het toekennen van cum laude ook lastiger." Niet alleen het nieuwe cijfersysteem is de reden om cum laude af te schaffen. Ook de prestatiedruk en de verslechtering van het mentale welzijn van de studenten is een reden. Shamim Amiri is derdejaars geneeskundestudent aan de UvA. "Bij ons is er nog wel cum laude te halen, maar voor mij geldt dat niet als een probleem." Ze is bestuurslid bij 'De Geneeskundestudent', een belangenvereniging voor geneeskundestudenten in het hele land: "Ik merk dat er al vroeg vanaf de bachelor heel veel nadruk ligt op excelleren, waardoor studenten alles doen om kans te maken op vervolgopleidingen."

Quote "Een arts moet ook tegen druk kunnen, maar zodra mentale problemen ontstaan moet je kritisch zijn" Shamim Amari - geneeskundestudent

Stress vanaf dag één Shamim hoort van veel studenten om haar heen dat die prestatiedruk al begint bij de bachelor. Uit onderzoek van De Geneeskundestudent blijkt dat 1 op de 4 bachelorstudenten en 1 op de 3 masterstudenten een zeer hoog risico op een burn-out heeft. "Dat is zorgelijk", vindt Shamim. "Maar het is dubbel, want het kan sommige studenten ook motiveren om hun best te doen."

De bacheloropleiding heeft nog wel een cum laude-aspect. "Daar is de toetsvorm nog passend, maar ook in de eerste drie jaar is er al veel druk tot excelleren. Dus daar moet ook iets gebeuren", zegt vice-decaan Christa Boer. Allebei realiseren ze zich dat enige vorm van druk soms nodig is: "Een arts moet ook tegen druk kunnen, maar zodra mentale problemen ontstaan moet je kritisch zijn", vindt het bestuurslid van de belangenvereniging. "Er moet bijvoorbeeld ook naar de vervolgopleidingen en de selectie worden gekeken, daar zie je die excellentie namelijk ook in terug." Boer ziet het nog niet snel worden overgenomen bij andere studies: "Daar is de cijferbeoordeling nog heel gepast." Wel is ze trots op hoe andere universiteiten inmiddels dezelfde discussie voeren als zij een jaar geleden: "Het wordt een maatschappelijk debat over waar studeren precies om gaat." Of alle opleidingen zouden moeten volgen? "Het heeft ook iets dat verschillende geneeskundestudies verschillend beoordelen, zo kunnen toekomstige studenten ook daartussen kiezen."