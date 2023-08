Ajax contracteert Kroatische verdediger Jakov Medić

De 24-jarige verdediger speelt sinds 2021 bij Sankt Pauli, de club die uitkomt in de tweede Bundesliga. In Duitsland speelde de voormalige Kroatisch jeugdinternational eerder bij 1. FC Nürberg en Wehen Wiesbaden. Hij had een contract tot en met medio 2024.

De 1,93 meter lange Kroaat zou volgens De Telegraaf twee miljoen euro hebben gekost. Sankt Pauli werd afgelopen seizoen vijfde in de tweede Bundesliga. In de zestig duels die hij tot dusver op het tweede niveau in Duitsland speelde, scoorde hij vijf keer.