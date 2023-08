Honderden telefoontjes bij 112 over wateroverlast: bel alleen bij acuut gevaar

De urenlange regenbuien zorgen voor veel overlast in de stad. De brandweer laat weten daarom honderden telefoontjes te krijgen van Amsterdammers die er op een of andere manier last van hebben. Zoveel zelfs dat de brandweer mensen vraagt alleen 112 te bellen bij acuut gevaar. "Bij hevige regenval en storm krijgt de meldkamer honderden telefoontjes van inwoners die overlast of schade hebben."

"Het regent! Het regent veel en hard en dat heeft tot gevolg dat we in onze regio te maken hebben met overtollig water", valt in de tweet van de brandweer te lezen. En de weersvoorspelling is dat het nog wel even blijft regenen.

Door drukte van telefoontjes kan het langer duren voordat de meldkamer kan worden bereikt. "Is het niet acuut, maar heb je de brandweer wel nodig? Bel dan 0900-0904."

Mocht je twijfelen en niet weten wat te doen? In onderstaande tweet deelt de brandweer een kort overzicht en stappenplan voor bij storm-en wateroverlast.