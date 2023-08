Hoe gaat het met Boas die naar Kiev rent voor een goed doel? "Ondanks pijntjes best goed"

Hij begon op 22 juli in Amsterdam met rennen en stopt pas als hij in de Oekraïense hoofdstad Kiev is. De 28-jarige Boas Kragtwijk wil met de tocht - 2500 kilometer lang - geld ophalen om ambulances naar het front in Oekraïne te kunnen sturen. De Nederlandse Forrest Gump is Berlijn inmiddels voorbij, maar pijntjes zijn er wel.

AT5/NH sprak Boas één week voor vertrek al. "Er zullen diepe dalen zijn, maar we hopen te blijven lachen," zei hij toen. Na zestien dagen rennen spreken we Boas opnieuw. Afgelopen weekend kwam hij aan in Berlijn. "Naar omstandigheden gaat het best goed," zegt hij. Een derde van zijn reis zit er inmiddels op. "Tot nu toe liggen we op schema. Elke dag is een gevecht. Fysiek gaat het goed met me, maar er zijn wel wat probleempjes."

Boas heeft last van zijn lies, maar maakt zich daar nog niet heel veel zorgen om. Ook is hij uitgegleden onderweg. Een dikke snee in zijn hand moest gehecht worden. "Gelukkig heb ik vooral mijn voeten nodig."