Kwaku gedupeerd door vele regenbuien: "30 procent minder bezoekers"

Het Kwaku Summer Festival is dit jaar vanwege het slechte weer door een stuk minder mensen bezocht. Dat zegt organisator Ivette Forster in een interview met Zuidoost TV .

Ze spreekt van een 'totaal verregend' festival, met elk weekend regen. "We hebben de eerste weken berekend dat er zo'n tien procent minder bezoekers waren en ik denk dat we met dit weekend meegerekend wel de 30 procent minder bezoekers aantikken." Zo ging het vandaag vermoedelijk om hoogstens 12.000 bezoekers, terwijl dat er eerder meestal 30.000 waren.

Kwaku vindt elk jaar plaats in het Nelson Mandelapark in Zuidoost en begon in 1975 nog als een voetbaltoernooi binnen de Surinaamse gemeenschap. Inmiddels zijn er meerdere podia en tenten met muziek en een heel groot aantal kraampjes met eten.