Kwaku gaat zich bezinnen na regenachtige editie: "Kijken welke kant we op willen"

Het weer was slecht en de opkomst viel tegen, maar toch maakt organisator Ivette Forster zich nog geen zorgen over het voortbestaan van festival Kwaku. Wel zegt Forster dat er voor volgend jaar misschien keuzes gemaakt moeten worden, zoals een iets soberdere line-up, om de ticketprijzen te kunnen drukken.

Gisteren liet Forster al weten dat de opkomst een stuk lager was dan een jaar eerder. "We hadden ongeveer 18,9 procent minder bezoekers", vertelt Forster een dag na de afsluiting van het festival. "Er was voorafgaand aan het festival al rekening gehouden met 15 procent minder, omdat het vorig jaar juist extreem mooi weer was." Gisteren, op de laatste dag, kwamen er zo'n 16.000 mensen, de helft van het bezoekersaantal van vorig jaar.

Schade

Qua weerbeeld kreeg Kwaku dit jaar te maken met het andere uiterste. "Dat is op zich niet erg. Als je voor volgend jaar voor dit scenario uitgaat, dan weet je in ieder geval dat je goed zit."

Wat de financiële gevolgen van deze minder bezochte editie zijn geweest, is nog niet helemaal duidelijk: "We weten bijvoorbeeld nog niet precies wat de inkomsten uit de consumptie zijn. Daarnaast moeten we ook nog nagaan hoeveel schade het park en de tenten als gevolg van het weer hebben opgelopen."

Keuzes

Of Forster zich daardoor ook zorgen maakt over de toekomst van Kwaku? "Zorgen is wel een groot woord, maar we moeten voor volgend jaar kijken welke kant we op willen. Dit is wel een kruispunt. Je kunt ervoor kiezen om de prijzen zo laag mogelijk te houden, maar dan moeten we wel keuzes maken in onze line-up."

Dat alles bij Kwaku de laatste jaren duurder wordt, is de afgelopen jaren een punt van kritiek. Voor het festival, wat voor mensen met een kleine beurs traditioneel gezien het alternatief is voor een vakantie, heb je sinds een paar jaar een kaartje nodig, waarvan de entreeprijs elke zomer iets omhoog gaat.

'Utopie'

Dat alles op het festival duurder wordt, is volgens Forster hoe dan ook niet te voorkomen. 'Een utopie', noemt ze dat idee. "Het is hetzelfde als wat je bij de Albert Heijn ziet, alles wordt duurder. De inflatie rijst nu eenmaal gewoon de pan uit."

"Het was een minder jaar, maar geen ramp" besluit Forster, die nog altijd blij verrast is dat er gisteren nog altijd 15.000 mensen op het Nelson Mandelapark afkwamen: "Gezien het weer was het eerlijk gezegd nog aardig druk. Dat is knap voor een festival als Kwaku, waar we het niet bepaald van de voorverkoop moeten hebben. De meeste mensen hebben dus op de dag zelf nog een kaartje gekocht. Dat heeft ons nog ontzettend verbaasd."