Paar uur geen treinen tussen Centraal Station en Schiphol door aanrijding

Volgens de politie is er bij het station Lelylaan een persoon met een hond op het spoor terechtgekomen, waarna een aanrijding heeft plaatsgevonden. Wat de omstandigheden rondom dat ongeluk precies zijn, is volgens de politie nog niet duidelijk, maar wordt onderzocht.

Heb jij hulp nodig?

Heb jij vragen over zelfmoord of heb je hulp nodig? Praten of chatten kan (anoniem) via 113.nl, bel 113 of gratis met 0800-0113.