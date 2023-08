Scooterrijders beboet na fout parkeren bij CS: "Kan nergens staan, dus móét regels overtreden"

Parkeren bij het Centraal Station is volgens scooterrijders niet makkelijk. Zo zou het parkeervak aan de Oostzijde meestal vol staan, wat ervoor zorgt dat de scooters vaak naast de vakken belanden. Het gevolg: een boete. Het afgelopen halfjaar werd er 261 keer een bekeuring uitgedeeld aan bromfietsers die verkeerd parkeerden in de straat achter Centraal.

"Ik kom hier bijna elke dag voor werk en moet dan hier mijn scooter parkeren", vertelt Max Blazer. Hij ergert zich enorm aan de hoeveelheid parkeervakken. Naar zijn mening moet het aantal worden uitgebreid. "Hoe kun je voor het Centraal Station zo'n klein vak maken?", vraagt hij zich af. Aan de Oostzijde is volgens de gemeente plek voor ongeveer vijftig scooters.

Andere scooterrijders hebben er ook last van. "Het is hier veel te krap. Ze zouden eigenlijk moeten uitbouwen", zegt er één. Meerdere anderen zeggen dat ze rond bepaalde tijden moeite hebben met parkeren. Volgens Max is het vooral rond het weekend bomvol.

Boete

Zelf werd hij kort geleden op de bon geslingerd. "Het hele vak stond vol en ik zette m'n scooter netjes naast de lijn. Het is flauw dat er dan een boete wordt uitgedeeld." Max vertelt dat hij 85 euro mocht betalen. "Dat is ook een hoop geld en er is geen alternatieve parkeerplek."

Dat laatste klopt niet helemaal. Er is nog één ander parkeervak voor scooters rondom CS, aan de De Ruijterkade, aan de Westzijde. Het is vanaf daar wel iets langer lopen naar het station.