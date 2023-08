Kale & Kokkie en de loting voor Europa League: "Ze komen uit Kazachstan? Dat zegt genoeg"

Het was een lange voorbereiding met vele pieken en dalen voor Ajax. Onze vaste Ajax-analisten Kale en Kokkie zijn het erover eens: dit Ajax is, ondanks de lange voorbereiding, nog niet klaar voor het aankomende seizoen.

Ajax speelde gisteren de laatste wedstrijd van de voorbereiding tegen Borussia Dortmund. In Duitsland was Borussia Dortmund te sterk voor de Amsterdammers. Brian Brobbey maakte het enige doelpunt aan de kant van Ajax. "Het leek wel of Rulli en zijn tien neefjes tegen Dortmund aan het voetballen waren", lacht Kale.

Transfers

Ondanks de nederlaag was het geen slechte week om Ajaxfan te zijn. Want plotseling kwamen daar opeens de langverwachte zomer aanwinsten van Ajax: een nieuwe directeur, een Duitse keeper, een razendsnelle Portugees, twee Kroaten, een Armeniër en mogelijk een Japanner. "Maar ik ben nog niet heel happy hoor", vertelt Kale. Hij vindt nog steeds dat er niet genoeg kwaliteit in de selectie zit van Ajax. "Ik denk dat er nog veel meer gaat gebeuren", aldus Kokkie. "Er moet nog een nieuwe spits komen, maar ook een centrale verdediger", vertelt hij met een serieuze blik.

Aanstaande zaterdag speelt Ajax thuis tegen Heracles Almelo, dan zal blijken of Ajax alles op orde heeft.