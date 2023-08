OM: Delano R. (38) haalde als 'bankmedewerker' 2,5 miljoen van rekeningen slachtoffers

Delano R. werd begin dit jaar aangehouden op verdenking van bankpasfraude. Door stemherkenning en samenwerking met de banken heeft de politie hem kunnen arresteren. R. zou in totaal ruim 2,5 miljoen euro afhandig hebben gemaakt van zijn slachtoffers. Volgens het OM zijn er in totaal zo'n 25 slachtoffers.

De Amsterdamse verdachte zou passen en codes hebben aangevraagd bij de banken, om ze vervolgens letterlijk uit de brievenbussen van de klanten – voornamelijk bedrijven – te hengelen.

'Simswapping'

Door de telefoonnummers van de klanten van de ene bank te gebruiken, kon de verdachte de passen activeren. Dat deed hij waarschijnlijk door 'simswapping': hij verving de simkaart door een nieuwe, waardoor hij het nummer kon overnemen en het niet meer beschikbaar was voor de oude gebruiker. Bij de andere bank zou hij de passen hebben geactiveerd door de juiste antwoorden te geven op beveiligingsvragen.

Naast het stelen van pinpassen en het uitvoeren van geldopnames, zou R. ook andere manieren hebben toegepast. Hij deed zich voor als iemand die geld wilde opnemen bij de bank en wist op die manier gevoelige informatie te bemachtigen, schulden aan te gaan en pinpassen inclusief bijbehorende pincodes te verkrijgen.

Zowel Delano R. als zijn advocaat Franck Budde waren vandaag niet aanwezig bij een inleidende zitting in de strafzaak. Budde laat telefonisch weten nog niet in te willen gaan op vragen over de verdenkingen.