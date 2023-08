Grote drukte bij open dag Ajax, maar hebben supporters vertrouwen in dit seizoen?

Hebben de supporters vertrouwen in het seizoen? "Ik hoop eerste, maar ik denk tweede of derde", zei een van de jonge supporters. Een volwassen fan: "Ik denk niet dat Ajax kampioen wordt. We moeten wel realistisch blijven."

De eerste wedstrijd in de Eredivisie vindt op 12 augustus in de Johan Cruijff Arena plaats, de club moet dan tegen Heracles Almelo. Op 24 augustus speelt Ajax tegen Astana of Ludogorets in de voorronde van de Europa League.