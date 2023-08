Vrouw van Edwin van der Sar deelt beelden van revalidatie

Van der Sar werd vorige maand, tijdens een vakantie in Kroatië, getroffen door een bloeding bij de hersenen. Hij werd per helikopter naar het ziekenhuis gebracht en verbleef daarna wekenlang op de IC. Daarna werd hij overgebracht naar een Nederlands ziekenhuis.

Op de beelden is te zien hoe Van der Sar bij zijn terugreis op een brancard het vliegtuig in werd gedragen. Later in de video is te zien dat Van der Sar weer kan lopen en bewegingsoefeningen doet. Step by step, staat er als onderschrift bij.

Van der Sar speelde tussen 1991 en 1999 voor Ajax. Hij geldt als één van de beste keepers die bij club onder de lat gestaan hebben.

Vanaf 2012 werkte Van der Sar in de directie van Ajax, waar hij in 2016 algemeen directeur werd. Na succesvolle jaren kreeg hij vorig seizoen veel kritiek te verduren. Afgelopen voorjaar besloot hij te stoppen. "Na elf jaar ben ik op."