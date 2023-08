Fortbrug in Weesp wordt vernieuwd met brugdelen uit Nieuw-West:"Circulaire vervanging"

"Wij moeten uiteraard rekening houden met sportvereniging 'De Zeemeermin', vertelt de projectleider. En dat is belangrijk want de tijdelijke brug komt pal op het terrein van de plaatselijke jachthaven te liggen.

De buurt is vrij positief over het vervangen van de brug. "Het is nodig, dus heel goed. Veiligheid voorop", vertelt een buurtbewoner die de brug vijftien keer per dag gebruikt. "Nee, ik heb er geen last van hoor. Je kan er met je vrachtwagen niet overheen, maar volgens mij mocht dat sowieso al niet."

Hergebruik van oude brugdelen uit Nieuw-West

De brug wordt voor een deel gebouwd met onderdelen van een brug in Nieuw-West. "Wij gaan een pilot doen voor het project. Circulaire vervanging van de brug. Wij gaan betonleggers hergebruiken van een brug die ligt in Nieuw-West", vertelt de projectleider.



Maar een voorbijganger maakt zich hard voor de mensen in Nieuw-West die hun brug nu moeten missen. "Maar die mensen in Nieuw-West hebben geen brug meer? Ja, sorry hoor. Bedankt voor de brug in Weesp, maar dan zitten jullie zonder brug."

Gelukkig kan de projectleider hem geruststellen: "Het gebied in Nieuw-West is heringericht. Men heeft daar een tunnel gebouwd, waardoor de brug niet meer nodig is."