48-jarige Amsterdammer aangehouden voor explosie in Oost

De politie heeft vanochtend een 48-jarige Amsterdammer aangehouden. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij een explosie aan de Insulindeweg in Oost, eind april.

De explosie volgde op twee eerdere incidenten in dezelfde straat. Een paar dagen ervoor werd er ook een scootmobiel in brand gestoken.

Explosief op balkon gegooid

De explosie vond plaats in de nacht van 30 april op 1 mei. Buurtbewoners worden die nacht rond 02.00 uur opgeschrikt door een keiharde knal. Vermoedelijk gooit iemand een explosief op het balkon van een woning. Daarbij sneuvelt een raam en ontstaat er schade in de woning.

Het onderzoek in de zaak gaat ondanks de aanhouding door, zegt de politie. Zo wordt gekeken of de verdachte ook gelinkt kan worden aan de andere incidenten in de straat.