Amerikaanse kunstenaar Shepard Fairey maakt enorme muurschildering op gevel STRAAT

Maar liefst 14 bij 14 meter is 'ie: de nieuwe muurschildering op de gevel van museum STRAAT op de NDSM. De maker van het werk is de Amerikaanse kunstenaar Shepard Fairey, bekend van het maken van de Barack Obama-poster 'Hope'. De muurschildering is samen met de Amsterdamse Niels Shoe Meulman tot stand gekomen en hoort bij een grotere expositie die vanaf vandaag te zien is.

Het werk is onderdeel van de grotere expositie, 'Printed Matters: Raise the Level', met meer dan 130 objecten. De tentoonstelling toont werken gericht op het bevorderen van de gezondheid van de planeet. "Het hele idee achter 'Raise the level' is om men meer bewust te maken over de thema's rondom klimaatverandering", aldus de kunstenaar.

Kunst en kleding

Shepard Fairey is in de jaren 80 begonnen met het maken van kunst en is inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste 'street-artists' ter wereld. De succesvolle carrière van de kunstenaar begon met een stickercampagne met het gezicht van 'André the Giant'.

Op de stickers stond ook het woord 'Obey', wat later de naam werd van zijn kledingmerk. Het werk van Fairey is vaak terug te zien op de kleren van 'Obey'. Het merk wordt over de hele wereld verkocht en ook in het centrum van de stad zit een winkel.

Muurschildering

Het werk wat op de gevel van STRAAT te zien is, is in drie dagen gemaakt. Volgens de kunstenaar is de muurschildering voor hem een 'medium size' werk. "Het is redelijk groot, maar niet mijn grootste werk." Fairey maakt in zijn kunstwerken vaak verwijzingen naar het kapitalisme en de consumptiemaatschappij. Zo is op de muurschildering een flesje Coca-Cola te zien met de tekst 'drink crude oil'.

Er zijn volgens de kunstenaar ook Amsterdamse invloeden terug te zien in de muurschildering. Op het kunstwerk staan onder andere een zwaan en een tulp afgebeeld. "De zwaan was gedeeltelijk geïnspireerd door foto's die ik hem gezien van zwanen in de grachten", zegt Fairey. Ook werkte hij samen met de Nederlandse graffiti-kunstenaar Meulman. De Amsterdammer voegde in zijn eigen stijl rechtsboven in het werk 'handle with care' toe.

De expositie is vanaf vandaag tot en met 1 oktober te zien in STRAAT.