Transfer Edson Álvarez rond: Mexicaan vertrekt naar West Ham United

Het hing al even in de lucht, maar nu is het dan echt rond: Edson Álvarez verlaat Ajax na vier seizoenen. De Mexicaan heeft voor vijf jaar getekend bij het Engelse West Ham United, dat 38 miljoen euro betaalt. Met bonussen kan dat nog oplopen tot 41 miljoen.

Maandag kwam al naar buiten dat Ajax en West Ham een mondeling akkoord hadden bereikt over de transfer, vandaag bevestigt Ajax de transfer. In een filmpje dat de club op social media plaatste, is te zien hoe een geëmotioneerde Álvarez naar beelden kijkt uit zijn periode in Amsterdam. Ook komen zijn vader en moeder aan het woord. "Hij heeft altijd tegen mij gezegd: alleen God weet wat er gebeurt, maar ik weet dat ik naar Ajax ga", zegt zijn moeder.

Twee keer kampioen

Álvarez kwam in de zomer van 2019 over van het Mexicaanse CF América. In zijn eerste seizoen had hij lang niet altijd een basisplaats, maar als verdedigende middenvelder groeide Álvarez daarna uit tot een van de sterkhouders bij Ajax. Uiteindelijk kwam hij tot 147 wedstrijden in het Ajaxshirt, waarin hij dertien keer scoorde. In Amsterdam werd hij twee keer kampioen en won hij een KNVB-beker.