Steijn ziet Sneijder nog altijd komen: "Deur staat voor hem open"

Ajax-trainer Maurice Steijn denkt dat er nog altijd een rol voor Wesley Sneijder is weggelegd binnen de club. Volgens Steijn was zijn uitspraak dat de gesprekken 'on hold' waren gezet niet handig en staat de deur voor de oud-Ajacied nog zeker open.

"Ik ben voorstander van zijn komst binnen de club. We hebben al een paar keer gesproken en dat waren goede en fijne gesprekken", aldus Steijn tijdens de persconferentie voor zijn eerste officiële wedstrijd als trainer van Ajax. "De gesprekken liepen even stil vanwege een privékwestie en er speelde ook wat met de supporters, maar dat is gelukkig opgelost."

F-side

De geruchten dat Sneijder een eventuele rol zou krijgen binnen de technische staf van Ajax viel bij de F-side niet goed. De oud-Ajacied was door de harde kern namelijk uitgeroepen tot persona non grata omdat hij een paar jaar geleden liet blijken dat hij meer voelde voor FC Utrecht dan Ajax. "Deze dwaas is absoluut NIET welkom bij onze club", zo schreef de harde kern op Instagram.

Maar eens Ajacied altijd Ajacied, zo bleek een kleine twee weken later. De geboren Utrechter ging in het supportershome in de Johan Cruijff Arena een gesprek aan met de harde kern en bood zijn excuses aan voor 'dingen die hij in het verleden had gedaan en die niet handig waren'. Daarna had de F-side geen problemen meer met zijn komst en leek het allemaal goed te komen met de toevoeging van Sneijder tot de technische staf.