De voorbereiding zit er op en dan begint plotseling de competitie alweer. We kijken met Kale & Kokkie vooruit naar Ajax-Heracles van zaterdag en bespreken alle ontwikkelingen bij de club. Voor Kokkie hoeft Wesley Sneijder niet meer te komen: "Meteen bij de eerste tegenslag al afhaken, daar word je geen kampioen mee."

