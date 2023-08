Medić maakt wereldgoal bij debuut: "Ik denk nog steeds dat ik aan het dromen ben"

Op een prachtige manier maakte het Amsterdamse publiek kennis met Jakov Medić. Van ver buiten de zestien schoot Medić de bal als een raket in het net. Hij werd verkozen tot 'Man of the Match' en schoof daarom aan tijdens het persmoment na de wedstrijd tegen Heracles Almelo.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Ajax is het nieuwe seizoen met een overwinning begonnen. Het elftal van Maurice Steijn had het lange tijd knap lastig met het gepromoveerde Heracles. De Almeloërs bleken een taaie tegenstander en kwamen zelfs op voorsprong. Maar na de goal van Medić wist Ajax via Kudus een kwartier voor tijd orde op zaken te stellen. "Ik had niet verwacht dat ik zou scoren. En toen ik de bal in het goal zag liggen was ik in shock", zegt Medić.

Tranen bij de familie

"Dynamiek, een hoge intensiteit en flair", dat wilde Maurice Steijn graag zien bij Ajax. Vertelde hij voor de wedstrijd tegenover ESPN. "Ik heb veel respect voor Heracles, maar als Ajax moet je laten zien dat je één van de titelkandidaten bent."

Echt sprankelend begon Ajax misschien niet aan de wedstrijd, maar tegen het net gepromoveerde Heracles Almelo konden er in de eerste helft genoeg kansen gecreëerd worden. Met het afmaken van die kansen had Ajax vervolgens meer moeite. Bergwijn, Medić, Van den Boomen en Taylor kregen allemaal mogelijkheden, naar die gingen naast of werden tegengehouden door Heracles-keeper Michael Brouwer.

Medić wist als eerste het doel van Heracles te vinden. De manier waarop verbaase hemzelf ook, "ik weet dat ik een goed schot heb. Maar zo goed? Dat wist ik niet". Zijn goal maakte emoties los bij zijn familie en vriendin. "Ze waren aan het huilen, omdat ze weten waar ik vandaan kom. Niemand geloofde in me, alleen mijn familie", zegt de 24-jarige ajacied.

'Schoonheidsfoutjes'

Ook Steijn, de trainer van Ajax, was enthousiast over het optreden van Medić, "je ziet dat hij, los van het wonderschone doelpunt, mensen durft in te spelen en vooruit durft te spelen. Dus in dat opzicht ben ik tevreden". Maar Steijn blijft kritisch en zegt, "verdedigend zaten er ook schoonheidsfoutjes in, dus daar moeten we ook aan werken."

In het algemeen vindt de trainer van Ajax dat er te veel kansen worden weggeven en dat er nog niet 'resoluut' verdedigd wordt. "Maar ondanks dat vind ik dat de ploeg wel laat zien dat zij bereid zijn om er alles voor te geven en hard te werken." Het duurde lang voordat Ajax op voorsprong kwam. Uiteindelijk wist Ajax in het laatste kwartier nog drie goals te maken en won in de Arena met 4-1 van Heracles.