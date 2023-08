Buren schrikken bij terugkeer van de staat van hun woning na flatbrand Osdorp

Afgelopen vrijdag krijgt zij plots te horen, dat ze binnen 24 uur moet terugkeren naar haar woning. Op dat moment is er nog geen elektriciteit aanwezig en is het trappenhuis nog zwartgeblakerd. Daar komt afgelopen zaterdag deels verandering in. Liander sluit de elektriciteit aan en een deel van het trappengat wordt schoongemaakt. Maar echt bewoonbaar vinden de bewoners het pand niet.

Op 29 juli ontstaat rond 2.40 uur brand, waarna er een gasleiding breekt. Twee woningen worden onbewoonbaar verklaard. Alle bewoners van de flat worden twee weken lang opgevangen in een hotel. Het is lange tijd onduidelijk wanneer zij mogen terugkeren naar hun woning en in welke staat zij die zullen aantreffen. "De onduidelijkheid over de terugkeerdatum gaf mij veel onrust. Daarnaast verliep de communicatie met Eigen Haard niet soepel." legt Petra uit.

Hoewel het schoonmaakbedrijf zijn best heeft gedaan om de sporen van de brand uit te wissen, overheerst de penetrante brandlucht in het trappenhuis. "Dat ruik je toch nog steeds", zegt bewoonster Petra.

Beschadigd huis

De woning van NasirAmhad bevindt zich onder de woning waar de brand uitbreekt. De woning van zijn bovenbuurman wordt onbewoonbaar verklaard, maar hij keert op verzoek van Eigen Haard dit weekend wel terug naar zijn huis.

"De deur is helemaal kapot. Er is schimmel...", zegt NasirAhmad verbaasd. Door het blussen is er veel waterschade ontstaan en dat is te zien. Grote, gele vlekken en schimmel vormen zich op het plafond en de muren.

Onder de vloer zijn de vochtdruppels nog te zien. Vannacht sliep hij op een nat en beschimmeld matras. "Ik maak me echt zorgen om zijn gezondheid en veiligheid". Hoewel de voordeur van Sayed's woning nog zwartgeblakerd is, is zijn woning er een stukje beter aan toe. "Gelukkig bleef mijn deur tijdens de brand dicht." Wel krijgt hij hoofdpijn als hij langer in de brandlucht staat."