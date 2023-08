Monumenten Zuidoost openen deuren: "Zandkasteel speelde belangrijke rol bij ontwikkeling Bijlmer"

Tijdens Open Monumentendag op 9 en 10 september zijn bijzondere locaties in de stad geopend die normaal voor het publiek gesloten zijn. Dit jaar staat Open Monumentendag in het teken van ‘Ontmoetingsplekken’. In Zuidoost openen onder andere de monumentale woonflats Groenhoven en de Gouden Leeuw hun deuren. Architect Wouter Pocornie is hier opgegroeid en geeft in Amsterdam Informeert een tour door zijn stadsdeel.

We beginnen bij de twee woonflats. Ze werden een halve eeuw geleden gebouwd, maar toch zijn de Gouden Leeuw (1969) en Groenhoven (1975) de jongste monumenten in de Bijlmer. Dit is te danken aan de bijzondere kruisvormige architectuur, terwijl dat ook de reden is dat de flats er bijna niet waren geweest. Het stak af tegen de honingraatflats die kenmerkend waren voor de wijk. Pocornie is geboren en getogen in en rondom de Gouden Leeuw: ''De eerste twintig jaar van mijn leven heb ik gespeeld op de speelplaatsen tussen de flats.'' Dat de flats goede voorbeelden zijn van ontmoetingsplekken laat Pocornie ons zien: ''Ik heb heel veel getafeltennist in de gemeenschappelijke ruimtes in de flat. Mijn ouders hebben elkaar ontmoet in dezelfde ruimte.''

Organische architectuur Pocornie neemt ons ook mee naar het Zandkasteel in de Amsterdamse Poort. Het voormalig ING-hoofdkantoor is nu een combinatie van huur- en koopwoningen, horeca en kantoren. Het antroposofische gebouw is het eerste monument in de Bijlmer. Opvallend zijn de bijzondere vormen in het gebouw: ''Als kind van de Bijlmer is mij altijd verteld dat er geen 90 graden hoek in dit gebouw zit, een voorbeeld van organische architectuur'', aldus Pocornie. Het Zandkasteel heeft volgens Pocornie een bijzondere functie in Amsterdam Zuidoost: ''Het heeft met name een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de Bijlmer.''

Op zaterdag 9 september en zondag 10 september geeft Wouter Pocornie een wandeltour langs de flats Groenhoven en Gouden Leeuw.