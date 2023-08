Staat geeft 10.000 euro aan middelbare scholen die statushouders opleiden tot docent

In het land zijn er al enkele jaren verschillende initiatieven om statushouders met potentie als docent aan het werk te laten gaan in het onderwijs, maar om hen nog een beetje extra te helpen komt het kabinet met de subsidieregeling. "Met deze regeling geven we scholen een financieel steuntje in de rug voor de opleidings- en begeleidingskosten die hiermee gepaard gaan", aldus demissionair minister Mariëlle Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs).

Win-win

Volgens Paul levert een statushouder die als docent aan de slag gaat een 'win-winsituatie' op. "Dit betekent een baan voor iemand die nieuw is in ons land en helpt het lerarentekort tegen te gaan. Iedereen die kan en wil lesgeven hebben we keihard nodig."

In totaal is een miljoen euro, voor in totaal honderd statushouders, beschikbaar voor middelbare scholen om ze helpen met het opleiden en begeleiden. Statushouders waarvan hun lesbevoegdheid of getuigschrift minimaal gelijk gewaardeerd is aan een Nederlands hogeronderwijsdiploma komen in aanmerking voor de regeling. Dat geldt voor de vakken Engels, Frans, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, informatica en techniek.