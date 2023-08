Ook Koninklijke Horeca Nederland tegen verplaatsen ramen Wallen

Dat meldt De Telegraaf. "Iedereen ziet in dat dit niet de oplossing is", zegt de regiomanager van Koninklijke Horeca Nederland Amsterdam tegen de krant. "Wij geloven niet dat de ramen de drukte daar creëren. Er speelt veel meer. Het is een compact gebied dat heel aantrekkelijk is voor toeristen."

Volgens de brancheorganisatie is de gemeente nu vooral bezig met instrumenten die het goed doen in de beeldvorming. Ze wijst daarbij op het blowverbod en de vervroegde sluitingstijden van prostitutieramen en horeca. "Elke paar maanden zijn er nieuwe beperkingen, die niet leiden tot minder criminelen in het gebied."

De protestactie begon eind juni. Er zijn duizenden posters opgeplakt met teksten als 'laat de rosse buurt niet verknallen'. Volgens de initiatiefnemers is de komst van een erotisch centrum onwenselijk en zou het geld juist in de Wallen gestoken moeten worden.

Burgemeester Halsema heeft aangegeven dat er met de komst van het centrum een 'wezenlijk aantal' ramen zal sluiten en dat ze verwacht dat het een 'aantrekkelijk alternatief' voor de Wallen zal zijn.