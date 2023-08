Bouwplannen rond Amstelstation mogen doorgaan, ondanks verzet kantoren

Het gaat om het plan Amstelstation - Amsteloever, waarbij 1300 tot 2100 nieuwe woningen en 100.000-170.000 vierkante meter aan kantoren gebouwd moeten worden. Verder wil de gemeente een (ondergrondse) fietsenstalling met 5300 plaatsen en een vernieuwde stationshal aan de westzijde van het Amstelstation.

Verkeersonderzoek

Maar het bedrijf achter de Mondriaantoren en de verzekeringsmaatschappij vrezen onder meer voor een aantasting van hun ondernemersklimaat. Ze kwamen met verschillende argumenten waaruit moest blijken dat het plan niet door kon gaan. Zo lieten ze zelf verkeersonderzoek doen. Een van de conclusies van dat onderzoek was dat er geen oplossing geboden werd voor de toename aan verkeersdrukte in het plangebied, die op dit moment al groot is. Hierbij werd gedoeld op de fietsers die voor de ingang van de parkeergarage van de Mondriaantoren fietsen.

Ook zou de leegstand in het gebied nu al toenemen en met de komst van de nieuwe kantoren dus nog meer. Er zouden nu vooral relatief kleine tot middelgrote huurders in de kantoren zitten, grote gebruikers zouden eerder interesse hebben in Zuidoost of de Zuidas.