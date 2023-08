De kinderraad is op zoek naar nieuwe leden: "Je bent nooit te jong om je dromen na te jagen"

De Amsterdamse kinderraad zoekt nieuwe kandidaten. De raad vertelt de gemeenteraad wat kinderen belangrijk vinden en wat hun wensen zijn. De kinderen kiezen ook de kinderburgemeester. De raad bestaat uit 16 kinderen uit groep 7 en 8. In Amsterdam Informeert vertellen Ine, Edgar en Sara over hun werk als kinderraadslid.

Edgar zit in de kinderraad om meer te weten te komen over de politiek. "Het geeft een kans om over politiek te leren en als kinderen een goed idee hebben, kunnen ze dat ook delen met de gemeente."

Het afgelopen jaar hebben de kinderen al veel bereikt. "We hebben advies gegeven over pesten, armoede en verkeer. We vinden het belangrijk dat het overal in Amsterdam veilig is, dat niemand wordt gepest en iedereen gelijke kansen krijgt", aldus kinderraadslid Sara.

En op veiligheidsgebied zijn er al concrete stappen gezet. Zo hebben de kinderen het voor elkaar gekregen dat de straat bij de Oscar Carréschool een schoolstraat is geworden. Sara laat ons het paaltje zien waarmee er van de straat een tijdelijk voetgangersgebied gemaakt kan worden. "We hebben samen met de wethouder een schoolstraat geopend en advies gegeven over veiligheid in het verkeer".