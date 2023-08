Salsa razend populair: "De groepen zijn zelfs zo groot, dat we mensen moeten weigeren"

Op de dansvloer staat een cursist, die net haar eerste cursus heeft afgerond. Vanavond danst ze voor het eerst op een salsafeest. "Het is gewoon echt even spannend" vertelt ze. "Straks sta ik nog op iemands teen staan."

Populariteit

Salsa is volgens danslerares Michelle Bloem van Baila Bel Air onder andere populair doordat veel artiesten zich wagen aan salsa en bachatanummers. "De groepen zijn zelfs zo groot dat we mensen moeten weigeren" vertelt ze.

Baila Bel Air opende in 2019 met 350 leerlingen per maand. Dit jaar zijn het er 200 meer. Willemijn Maas, manager van dansschool Salsa te Gusta herkent de toenemende interesse. In 2010 begon de dansschool met twee lesjes en tien leerlingen. Inmiddels worden er wekelijks bijna 50 lessen gegeven. Door de stijgende vraag leidt de dansschool nu zelfs mensen op tot dansleraar.

Maas' liefde voor salsa is groot: "Het is muziek. Genieten met je vrienden of partner. Het is heel vrij, heel los, lekker bewegen." En voor wie nog twijfelt, heeft Bloem een advies: "Je moet het gewoon doen. Dan ontdek je zelf hoe lekker het is om te swingen."