Mysterieus blauw licht kleurt de nacht: geen ufo, maar 'meettrein'

Aan de hemel stond vannacht een felle blauwe kleur die langzaam bewoog. AT5 ontving meerdere berichten van Amsterdammers die zich afvroegen wat de cirkel was die de lucht kleurde. Het bleek echter geen ufo te zijn die onze stad bezocht, maar een trein die namens ProRail meet hoe dik de bovenleiding is.

"Hebben jullie enig idee wat dat blauwe in de lucht kan zijn? Het is absoluut niet de maan", stuurt een tipgever. " Ook een andere tipgever zag het licht bewegen. "Het was geen vliegtuig en het was ook helemaal geluidloos. Op het filmpje zie je ook dat het op een rare manier beweegt."

Het was dus een meettrein, die in opdracht van spoorbeheerder ProRail metingen uitvoert. Op het dak staat een blauwe lamp waarmee de bovenleiding wordt gemeten, om zo te kijken of daar bijvoorbeeld scheurtjes inzitten. De reden dat de trein in de nacht rijdt, is omdat die vele malen slomer rijdt dan de treinen uit de dienstregeling en omdat er vaker over hetzelfde stuk moet worden gereden. Als het bewolkt is, is de lichtbundel goed aan de hemel te zien.

Meldingen van het blauwpaarse licht komen wel vaker voor. In 2021 vroegen Amsterdammers in Bos en Lommer zich ook al af wat het licht was. Ook op andere plaatsen in het land vragen mensen zich soms af wat de nacht soms kleurt. In de meeste gevallen gaat het dus om deze meettrein.