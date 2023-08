Opnieuw veel internationale studenten naar de stad, hoe komen zij aan een woning?

'Help, I need a room', staat op zijn shirt. "Ik heb dit shirt deels als grap en deels serieus gemaakt", vertelt hij vanachter zijn laptop vanuit Indonesië. "Ik heb natuurlijk een kamer nodig en het is zo stressvol. Dus ik dacht, laat ik dit shirt maken. Wanneer ik daar ben tijdens de intreeweek ziet hopelijk iemand het en heeft diegene een kamer voor me. Je weet het nooit."

Deze onzekerheid geldt voor veel studenten die vanuit het buitenland naar de stad komen. Geen kamer betekent voor sommigen verblijven in hotels, hostels, of kamperen. De huidige woningmarkt heeft gewoonweg niet genoeg aanbod dat betaalbaar is voor studenten, ziet ook studentenvakbond ASVA

De Indonesische Haiko heeft een meevaller: hij heeft een kennis in Den Haag en kan eventueel bij hem terecht. Eerst zal hij tot 3 september in een hotel in de stad verblijven, in de hoop dat zijn zoektocht dan met succes kan worden afgerond. Had hij die optie in Den Haag niet gehad, dan was hij thuisgebleven, erkent hij. Al was hij wel op de hoogte van de moeilijke situatie, want de communicatie vanuit de onderwijsinstellingen was helder. "Ze hebben het inderdaad verteld hoe moeilijk het is gesteld met de huisvesting", geeft hij aan. "Toen dacht ik, oké, het is moeilijk, maar ik ga het proberen. Nu kom ik erachter dat het écht heel moeilijk is."

Maximumaantal

Universiteiten hadden de wens om voor dit academische jaar een maximumaantal internationale studenten toe te laten bij de Engelstalige varianten van onder andere psychologie en politicologie. Door de val van het kabinet is deze maatregel op de lange baan geschoven. "Ik denk wel dat, nu het nog even duurt voordat deze maatregelen komen, het van belang is dat de universiteit zelf maatregelen neemt en misschien even tijdelijk wacht met het internationaliseren van opleidingen", zegt Bor van Zee van studentvakbond ASVA.