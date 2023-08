De zweefmolen, poffertjes en 80 voorstellingen: De Parade is weer in de stad

De Parade is weer neergestreken in de stad. Maar liefst 17 dagen lang is het Martin Luther King weer het decor van het theaterfestival. Op De Parade spelen zo’n 80 theater-, dans-, mime- en muziekvoorstellingen voor jong en oud. AT5 nam alvast een kijkje op de eerste avond.

Voor de stad springt er één voorstelling in het bijzonder uit: de 'one woman musical'. Daarin speelt Esther Lindenbergh de Amsterdamse verzetsheld Frieda Belifante. Belinfante werkte in de oorlog voor de Groep 2000 van Jacoba van Tongeren, waarvoor ze Joodse persoonsbewijzen vervalste en mensen hielp onderduiken. Daarnaast nam ze het initiatief voor de aanslag op het Amsterdamse bevolkingsregister in maart 1943.

De voorstelling zal hierna doorontwikkeld worden in samenwerking met De Nationale Opera, de première daarvan is op 4 mei 2024 tijdens Theater Na de Dam.