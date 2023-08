Amsterdamse band beroofd van apparatuur voor optreden in Frankrijk

De Amsterdamse indierockband Personal Trainer is in de nacht donderdag op vrijdag beroofd van hun apparatuur. Het busje, waar de band mee rijdt richting hun optredens, werd op het parkeerterrein van een hotel in Frankrijk opengebroken. Bijna al hun apparatuur werd door de dieven meegenomen, met een waarde van ongeveer 22.000 euro. De band is een crowdfunding gestart die inmiddels stormloopt.

De zeven bandleden waren in de buurt van het Franse Lille voor een optreden op het festival Varma, maar de nacht voordat de indierockband het optreden zou verzorgen werd de bus leeggeroofd. Onder meer elektrische en basgitaren, een synthesizer, bijna een volledig drumstel en versterkers werden meegenomen. De schade? 22.000 euro en het optreden op het festival moest worden afgezegd.

Crowdfunding

"Op zijn zachtst gezegd zijn we er kapot van", aldus de band. "We hebben dit spul nodig om te spelen en er komen veel shows aan die zonder hen erg stil zullen zijn." Daarom begon de groep een crowdfunding om de gestolen apparatuur te vervangen. "We hebben niet veel geld, maar nu hebben we ook geen instrumenten. We zouden het erg op prijs stellen als je wat geld kunt missen. Als je iets hebt liggen dat erg lijkt op onze spullen of als je iets verkoopt, laat het ons dan ook weten. We kopen het graag van je."

De crowdfunding liep gelijk storm. Op Instagram reageerde een aantal mensen dat ze nog wel wat spullen voor de indierockband hadden ter vervanging, en binnen 20 uur werd er al ruim 20.000 euro opgehaald voor nieuwe spullen. "Het is mooi hoeveel steun we hebben gekregen", reageert zanger Willem Smit tegen AT5.