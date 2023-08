Plein in West symbolisch vernoemd naar zanger en kunstenaar Maarten van Roozendaal

Zanger en kleinkunstenaar Maarten van Roozendaal krijgt tien jaar na zijn overlijden een eigen plein in West. Het plein aan de Tweede Kostverlorenkade, dat nu nog officieel geen naam heeft, wordt vrijdag symbolisch vernoemd naar Van Roozendaal.

Stadsdeel West laat weten dat het gaat om een 'symbolische vernoeming'. "Het gaat hier dus niet om een officiële vernoeming van een openbare ruimte, er komt geen straatnaambord te hangen en deze officieuze naam voor het terras wordt nergens door de gemeente geregistreerd."

Van Roozendaal overleed in juni 2013 op 51-jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker. De zanger bracht eerder dat jaar naar buiten dat hij ongeneeslijk ziek was. Sindsdien stopte de artiest ook met zijn optredens.

De zanger en liedjesschrijver won, onder meer, in 2008 de Poelifinarioprijs voor zijn voorstelling Het Wilde Westen, in 2000 de Annie M.G. Schmidt-prijs voor het nummer Red mij niet en in 1998 een Zilveren Harp voor zijn cd Adem uit.

Geen huisnummer

Voor omwonenden gaat er niet bijster veel veranderden. Het pleintje is nu nog onderdeel van de Tweede Kostverlorenkade en kent straks geen huizen die aan het Maarten van Roozendaalplein grenzen. Het initiatief komt van café-uitbater en Van Roozendaal-fan Remco Boas. "Zijn muziek heeft nu meer zeggingskracht en relevantie dan ooit tevoren en wordt hij op handen gedragen door jong en oud. Maarten woonde, musiceerde, schreef en overleed op deze kade op nog geen vijftig meter afstand van hier. Hij kwam er, dronk er en vierde er. Nu wordt het zijn plein."

Het plein wordt aankomende vrijdag ter hoogte van de Tweede Kostverlorenkade nummer 70 geopend. Om 16.30 uur wordt het straatnaambordje officieel onthuld door Eva Bauknecht, de weduwe van Van Roozendaal.

Dit verhaal maakte AT5 na het overlijden van de artiest: