Jongen (15) neergestoken toen hij ruzie wilde sussen bij vechtpartij in Watergraafsmeer

Het slachtoffer dat gisteravond bij een vechtpartij op de Hugo de Vrieslaan in de Watergraafsmeer ernstig gewond raakte, is een 15-jarige jongen. De jongen wilde een ruzie tussen twee groepen sussen en werd toen neergestoken. Hij ligt nog in het ziekenhuis, maar is buiten levensgevaar. De leeftijden van de drie verdachten die zijn aangehouden zijn 15, 18 en 24 jaar.